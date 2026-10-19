Meldola, scappa all’alt dei carabinieri e si schianta ubriaco in auto: denunce e patenti ritirate nel weekend

Fine settimana di intensi controlli per i carabinieri della Compagnia di Meldola, impegnati lungo le strade della Valle del Bidente e nei centri abitati in una capillare attività di prevenzione dei reati, dello spaccio e della guida pericolosa. Il bilancio delle operazioni si è concluso con sette persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Forlì.

Sulle strade il bilancio più pesante: due automobilisti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti, con conseguente ritiro della patente per la sospensione. Un terzo guidatore ha invece ignorato l’alt intimato dai militari ed è fuggito a tutta velocità, finendo la sua corsa contro una recinzione; una volta bloccato, è risultato ubriaco con valori oltre l’1,5 g/l, rimediando il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca e il ritiro della patente. Guida sotto l’effetto di cannabinoidi e senza assicurazione per un quarto automobilista, a cui è stato sequestrato il veicolo, mentre un altro soggetto è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e trovato in possesso di un coltello e un cacciavite, entrambi posti sotto sequestro. Infini, i carabinieri hanno sventato un furto in un supermercato bloccando una donna che, dopo aver rubato dei generi alimentari, cercava di fuggire a bordo dell’auto guidata da un complice: per i due è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata interamente restituita al negozio.