Meldola. Rinasce il Parco delle Fonti dopo l’alluvione: nate dieci testuggini palustri europee

Un piccolo grande miracolo di biodiversità e resistenza si è compiuto al Parco delle Fonti di Meldola. Presso il Centro di Allevamento della Testuggine Palustre Europea sono nati una decina di esemplari, un risultato straordinario se si pensa che l’intera area era stata duramente colpita dall’alluvione del maggio 2023, quando l’esondazione del fiume Ronco aveva messo a serio rischio la sopravvivenza degli animali. Grazie al lavoro instancabile dei tecnici e al costante monitoraggio, il sito scientifico-didattico ha recuperato la sua piena funzionalità, garantendo la continuità di un importante programma di conservazione.

Il responsabile del centro, il dottor Giancarlo Tedaldi, ha espresso grande orgoglio per questo traguardo, sottolineando come l’impegno quotidiano abbia restituito valore a un luogo unico che unisce la tutela della natura all’educazione ambientale. Gli ha fatto eco il keeper dell’allevamento, Paolo Laghi, che ha rimarcato la complessità del percorso: «Il rispetto dei protocolli previsti dal programma internazionale coordinato dal WWF Italia e autorizzato da ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente ha richiesto grande attenzione e professionalità. Il ritorno alla riproduzione delle testuggini conferma la validità del percorso intrapreso e il raggiungimento degli obiettivi del progetto di conservazione».

La soddisfazione è massima anche da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Assessora al Turismo Giada Severi ha annunciato che nei prossimi mesi verranno organizzate nuove attività per liberare gli esemplari in natura, con il coinvolgimento di scuole e cittadini per promuovere un turismo consapevole. Queste nuove nascite non sono solo un successo scientifico, ma un vero segno di speranza e rinascita per tutto il territorio.