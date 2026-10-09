Meldola, principio di incendio a causa di un elettrodomestico: intervengono i Vigili del Fuoco

Verso le 15 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta a Meldola a causa di un principio d’incendio di un elettrodomestico all’interno di una abitazione. La squadra giunta sul posto ha spento il principio di incendio ed ha provveduto all’evacuazione dei fumi accumulatisi nello stabile, per poi procedere con le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Presenti per l’assistenza anche i sanitari di Romagna Soccorso. Una persona è stata accompagnata in ospedale a scopo precauzionale.