Meldola premia la super pescatrice Fabiola Galassi, campionessa mondiale di Carp Fishing

L’omaggio di Meldola alla campionessa di pesca sportiva. “È con immenso orgoglio - scrive il sindaco Roberto Cavallucci - che la città di Meldola si congratula con Fabiola Galassi per il prestigioso titolo di campionessa mondiale di Carp Fishing, conquistato con impegno, determinazione e passione durante la manifestazione svolta in Umbria dal 16 al 19 luglio 2025. Oltre a questo straordinario traguardo, sempre negli stessi giorni insieme alle sue sette compagne di nazionale, ha conquistato anche la medaglia d’argento nella competizione a squadre. Un traguardo che rappresenta non solo un’eccellenza sportiva, ma anche un grande motivo di vanto per tutta la nostra comunità. Fabiola, con il suo talento e la sua dedizione, ha portato il nome di Meldola sul tetto del mondo, dimostrando quanto lo sport possa essere veicolo di valori positivi e di ispirazione per tutti, in particolare per i più giovani”.

Insieme al compagno nel 2019 ha fondato la società Carp Angler Team, importante realtà sportiva operante sul nostro territorio. Il carpfishing è una specifica tecnica di pesca sportiva volta alla cattura della carpa e di altri grossi ciprinidi (in particolar modo gli Amur) con le stesse abitudini alimentari; dopo la cattura però, gli stessi, vengono sistematicamente rilasciati non prima di aver fatto una foto ricordo.

A nome dell’Amministrazione Comunale, il sindaco Cavallucci insieme ai Consiglieri Andrea Canali e Matteo Tesei, che hanno ricevuto la campionessa in Municipio, esprimono le più sentite congratulazioni a Fabiola per questo straordinario risultato, augurandole che questo sia solo uno dei tanti successi in una carriera ricca di soddisfazioni.