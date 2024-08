Meldola, potenziato il serbatoio di Dozza

Potenziato e rinnovato lo storico serbatoio di Dozza a Meldola per garantire sicurezza dell’impianto e qualità dell’acqua. Un investimento di circa 120mila euro per garantire una risposta più efficace alle necessità dei cittadini e delle attività dell’abitato di Dozza e delle vie Fiordinano, 2 Giugno, Indipendenza, Unità d’Italia e Risorgimento. Innovazione, funzionalità, efficienza e resilienza: sono queste le parole d’ordine che hanno guidato Hera nell’intervento, ultimato recentemente, legato alla ristrutturazione dell’impianto acquedotto di via San Lorenzo in località Fiordinano (Dozza) a Meldola. I lavori, complessi ed onerosi, di manutenzione straordinaria alla struttura e agli impianti interni del serbatoio, iniziati a giugno 2023, si sono resi necessari per garantire ai cittadini meldolesi la continuità del servizio, della qualità dell’acqua e più sicurezza sugli impianti acquedottistici, obiettivi che l’azienda persegue già da tempo, attraverso un mirato piano degli investimenti in tutti i territori gestiti.