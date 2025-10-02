Meldola, ponte di Ca’ Baccagli: completati i lavori

Nel territorio di Meldola sono stati completati i lavori di protezione della spalla destra del ponte di Ca’ Baccagli, sul fiume Bidente, danneggiata dagli eventi meteorologici del giugno 2024. La piena del fiume aveva causato danni significativi sia a monte che a valle della struttura, rendendo necessario un intervento di ripristino e di rafforzamento delle difese spondali.

L’intervento ha comportato un costo complessivo di 30.000 euro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ed è stato eseguito dall’Impresa Coromano Srl. I lavori hanno riguardato in particolare il consolidamento della protezione spondale in massi ciclopici a valle del ponte e il riempimento dello scavo fondale generato dall’alluvione a monte della spalla. Inoltre, è stata riprofilata la scarpata e sono state sistemate la rampe di collegamento tra l’alveo e la viabilità pubblica, fondamentali per consentire le future operazioni di manutenzione.