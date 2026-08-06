Meldola, perseguita la convivente: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 28enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Meldola, in collaborazione con i colleghi di Forlì, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di un 28enne rumeno, pregiudicato.

L'uomo, lo scorso 16 luglio, dopo un intervento presso la sua abitazione, era stato denunciato dai militari della Stazione Carabinieri di Meldola, come presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia”, “atti persecutori” e “lesioni personali aggravate”, commessi ai danni della convivente. La successiva attività di indagine, condotta dai militari della Stazione di Meldola, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 28enne. Il Giudice per le Indagini Preliminari, ha accolto la richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica, adottando la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”, eseguita dai militari dell’Arma.