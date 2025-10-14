Meldola, perseguita l’ex moglie nonostante i divieti: 39enne in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Meldola, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 39 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia aggravati” in danno della ex coniuge.

L’uomo - dallo scorso settembre già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con le parti offese - a seguito di una serie di violazioni delle prescrizioni impostegli, accertate dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e nel corso delle quali si constatavano plurime minacce gravi, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato l’attività dei Carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare più grave della detenzione in carcere.

I carabinieri della Compagnia di Meldola l’hanno rintracciato presso il proprio domicilio nel territorio dell’alta valle del Bidente e, al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.