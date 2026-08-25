Meldola, Palazzo Doria Pamphili: via ai lavori del nuovo ascensore

A Meldola inizieranno domani, 26 agosto, i lavori di installazione del nuovo ascensore all’interno di Palazzo Doria Pamphili, in Piazza Orsini, sede dei medici di medicina generale, dei servizi sociali del Comune, della farmacia comunale, di diverse associazioni e dell’archivio storico. L’intervento, dal valore complessivo di 76.000 euro e interamente finanziato dall’Amministrazione comunale, si concluderà indicativamente entro la metà di ottobre.

Il progetto prevede la sostituzione del vecchio impianto con un elevatore moderno e ad alta efficienza energetica. Il nuovo ascensore avrà una portata di 1.000 kg e servirà 5 livelli, estendendo l’accessibilità anche al piano seminterrato.

Per tutta la durata del cantiere, l’accesso ai piani superiori avverrà esclusivamente tramite le scale. Per garantire agli utenti con difficoltà motorie, che non sono nelle condizioni di fare le scale, la continuità dell’assistenza sanitaria da parte dei medici di medicina generale e degli altri servizi sanitari, è stato allestito un ambulatorio temporaneo al piano terra. Per richiedere la visita al piano terra sarà possibile rivolgersi allo sportello CUP negli orari di apertura al pubblico, oppure contattare telefonicamente le segreterie dei singoli medici.