Meldola, odore sospetto nel vano scale: evacuata la scuola primaria per mezz’ora

Evacuata la scuola primaria “De Amicis” a Meldola. Oggi verso mezzogiorno, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta nella scuola di Via Cavour, dopo che alcuni insegnanti sentivano la presenza di un odore acre nel vano scale dell’edificio, facendo scattare in via precauzionale il piano di emergenza evacuando lo stabile. I soccorritori hanno effettuato un sopralluogo dei locali interessati escludendo la presenza di sostanze pericolose, consentendo ai piccoli studenti di ritornare alle proprie attività dopo circa mezz’ora.