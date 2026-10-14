Meldola, nuova tecnologia da 115mila euro all’Irst per la ricerca contro i tumori

Nuovo salto di qualità per la ricerca oncologica in Romagna. Il Laboratorio di Bioscienze dell’Irccs Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” di Meldola si è dotato del sistema Chromium X, una tecnologia di ultima generazione per l’analisi genomica e il single-cell sequencing. La piattaforma, del valore di circa 115.000 euro, sostituisce il macchinario in uso dal 2018 ed è stata donata dall’Istituto Oncologico Romagnolo grazie al fondamentale contributo della Fondazione Corrado e Bruno Maria Zaini e a un bando di Banca d’Italia.

La nuova strumentazione consente di mappare migliaia di singole cellule per ogni esperimento, permettendo ai ricercatori di studiare nel dettaglio l’eterogeneità dei tumori solidi ed ematologici, individuare cellule rare o resistenti alle terapie e analizzare le interazioni con il sistema immunitario. L’attrezzatura è stata presentata ai sostenitori dalle direzioni di Irst e Ior e dalle ricercatrici del laboratorio. L’obiettivo comune di questo investimento, come sottolineato dai vertici dell’Istituto e dei partner, è offrire ai ricercatori strumenti competitivi a livello internazionale per accelerare lo sviluppo di farmaci sempre più personalizzati da portare al letto dei pazienti.