Meldola, minaccia e mette le mani addosso al datore di lavoro: arrivano i Carabinieri e scatta la denuncia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni di Galeata e Forlimpopoli,

Denunciato un uomo per “percosse, minaccia aggravata e violenza provata” poiché, all’interno della sede lavorativa, percuoteva e minacciava gravemente il datore di lavoro, nel corso di un diverbio nato per questioni di natura economica.

Denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura.

Infine, denunciato un giovane per “violazione del Foglio di via obbligatorio”, in quanto, fuggendo dopo un litigio avuto con un coetaneo, veniva rintracciato a Forlimpopoli, in violazione del provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno in tale comune, adottato dall’Autorità di P.S. nel novembre 2024.