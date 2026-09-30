Meldola, “ma come mi hai tagliato i capelli?” La discussione dal barbiere diventa una maxi-rissa: 8 denunce

La discussione dal barbiere diventa una maxi-rissa. Nei giorni scorsi, a conclusione di una serie di accertamenti i Carabinieri di Meldola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì otto giovani, tra i 19 ed i 27 anni, ritenuti presunti responsabili di “rissa aggravata”.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 10 settembre scorso quando, nella centrale via Cavour, all’interno di una barberia è improvvisamente iniziata una discussione tra un dipendente ed un cliente, connazionali marocchini. La discussione, verosimilmente originata dalle lamentele del cliente, insoddisfatto del taglio di capelli ricevuto, sarebbe degenerata tra i due coinvolgendo rapidamente le fazioni presenti, da una parte dipendenti e titolari del locale, dall’altra il cliente, supportato da familiari ed amici. Nel corso della rissa i contendenti, sia all’interno che all’esterno del locale, si sono vicendevolmente picchiati a mani nude. Al tempestivo arrivo di più pattuglie di carabinieri, allertate da diversi cittadini preoccupati dalla scena a cui stavano assistendo, tutti i coinvolti sono stati contenuti ed identificati, molti di loro hanno dovuto ricorrere a cure mediche, anche da parte delle tre ambulanze intervenute, riportando lesioni da percosse, poi medicate presso strutture sanitarie della zona, con prognosi variabili tra i due ed i dieci giorni.