Meldola, lavori post alluvione: interventi su due ponti sul torrente Voltre

Sono in corso importanti lavori su due ponti ubicati lungo il torrente Voltre, duramente colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. L’intervento promosso dal Comune di Meldola per un importo complessivo di 320.000 euro, è interamente finanziato dalla Struttura Commissariale con i fondi destinati all’emergenza alluvione.

Sul primo ponte, posto lungo la strada Bivio Teodorano–Piandispino, sono in corso i lavori di consolidamento delle fondazioni delle pile, mediante micropali e cordolo in cemento armato, e di realizzazione del rivestimento delle suddette pile con lamiera metallica per impedire l’incastro di materiale tra i pilastri; seguiranno poi gli interventi di protezione della sponda sinistra e del fondo dell’alveo con massi ciclopici e i lavori antisfondellamento sull’intradosso di due campate. Sul secondo ponte, situato lungo la strada Valdipondo, è già stato realizzato il cordolo in cemento armato a protezione della base della pila danneggiata, oltre alla ricostruzione del pilastro crollato durante l’alluvione e al rinforzo della spalla destra.