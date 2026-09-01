Meldola, lavori alla Sp 4: tre nuovi semafori per la sicurezza dei pedoni

Sono partiti la settimana scorsa i lavori per l’installazione di tre nuovi impianti semaforici “a chiamata” di ultima generazione dedicati alla sicurezza dei pedoni. L’intervento mira a ridurre le criticità legate all’attraversamento pedonale in tratti nei quali sono già accaduti incidenti, in tre punti del territorio sulla SP 4 “del Bidente”, e precisamente a Meldola e nelle località di Gualdo e San Colombano.

L’opera, dal valore complessivo di circa 132.000 euro, è interamente finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Un semaforo è previsto in località Gualdo al km 71+150, a monte dell’intersezione con Strada Gualdo Interno e nelle vicinanze della pensilina dell’autobus. Il secondo semaforo sarà installato in località San Colombano al km 74+800, in corrispondenza delle fermate autobus situate tra il viadotto sul Rio San Giorgio e l’intersezione con Strada San Colombano Centro. Il terzo impianto semaforico sarà collocato a Meldola Capoluogo al km 77+800, in Viale 1° Maggio, nei pressi dell’intersezione con Via Praticello e Via Pisacane. A completamento dell’installazione dei semafori, dotati delle più moderne tecnologie di segnalazione, saranno realizzati anche marciapiedi e percorsi pedonali dedicati a garantire il passaggio in maggiore sicurezza.