Meldola, la squadra di calcio degli Allievi è campione provinciale

L’Amministrazione Comunale di Meldola esprime il proprio entusiasmo e le più sentite congratulazioni alla squadra Allievi dell’ASD Meldola Calcio per la splendida vittoria del Campionato Provinciale 2024/2025.

Un traguardo importante, frutto di impegno, passione e spirito di squadra, che riempie di orgoglio l’intera comunità meldolese. I giovani atleti, guidati con professionalità e dedizione dallo staff tecnico, composto dai Mister Alessandro Ranieri, Matteo Balestri e Tommaso Girelli, e supportati dalle famiglie e dalla società sportiva, hanno dimostrato grande talento e determinazione lungo tutto il percorso sportivo.

“Questa vittoria – dichiara il Sindaco Roberto Cavallucci – è il risultato del lavoro quotidiano svolto con passione dai ragazzi, dai loro allenatori e da tutti i volontari che operano nel mondo dello sport. È anche un segnale positivo per tutto il territorio: lo sport è crescita, inclusione e valori condivisi.”

Il Comune di Meldola si impegna da sempre a sostenere lo sport giovanile come strumento educativo e di aggregazione.

Nella giornata di sabato 14 giugno il Consigliere Comunale con delega allo Sport Matteo Tesei ha ricevuto una delegazione della squadra presso la sala Iris Versari per celebrare questo splendido risultato. Nell’occasione, il Consigliere Tesei - a nome di tutta l’Amministrazione Comunale - ha ringraziato Alessandro Dozio, che dalla prossima stagione non farà più parte dello staff, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che ha portato a una costante crescita del settore giovanile e al raggiungimento di importanti risultati sportivi.