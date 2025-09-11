Meldola, la Scuola d’Infanzia “Girotondo” inaugura sabato 13 settembre

L’Amministrazione Comunale di Meldola annuncia che sabato 13 settembre 2025, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione della Scuola d’Infanzia “Girotondo”, situata presso il plesso scolastico di Viale della Repubblica 47 a Meldola (ingresso da Via Trieste 38).

L’evento segna la conclusione di un importante intervento di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio, reso possibile grazie a un investimento complessivo di 1.060.000 euro, finanziato per oltre il 90% con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la parte restante con fondi comunali.

L’intervento ha consentito la realizzazione di tutte le opere necessarie per garantire sicurezza strutturale, risparmio energetico e una riqualificazione della scuola, che ospita cinque sezioni, spazi didattici e aree di servizio.