Meldola, la “Ceredi srl” ha festeggiato il 70° compleanno

Una giornata di festa quella di mercoledì 11 giugno, durante la quale la ditta Ceredi S.r.l. ha celebrato un traguardo storico: 70 anni di attività.
L’evento, che ha visto la partecipazione di clienti storici e attuali, dipendenti di ieri e di oggi, cittadini, amici, associazioni, forze dell’ordine, è stato anche l’occasione ideale per inaugurare ufficialmente la nuova sede dell’azienda. All’inaugurazione e ai festeggiamenti erano presenti il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, e l’intera Giunta comunale, a testimonianza del profondo legame tra l’azienda e il territorio.