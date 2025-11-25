Meldola, l’auto finisce nella scarpata: illese le persone a bordo

MELDOLA. Finiscono nella scarpata con l’auto ma restano miracolosamente illesi. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 10.40 a Meldola con la squadra del distaccamento di Rocca San Casciano. A causa della posizione del veicolo, hanno effettuato una ricerca con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per escludere la presenza di persone coinvolte all’esterno dell’abitacolo.

Ma è stato successivamente accertato che i proprietari, rimasti illesi, avevano già lasciato il luogo del sinistro. Sul posto presenti anche il personale del 118 e la Polizia Locale.