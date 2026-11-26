MELDOLA. Il 21 ottobre 2026 Italproget Srl ha comunicato la cessazione dell’attività aziendale a decorrere dal 31 dicembre 2026, avviando una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge tutti i 26 dipendenti. «Una decisione gravissima», commenta la Fiom Cgil di Forlì Cesena, «che mette in discussione il futuro di 26 lavoratrici e lavoratori e delle loro famiglie e che rischia di cancellare definitivamente un’importante realtà produttiva dal territorio di Meldola. L’azienda ha motivato la decisione dichiarando perdite economiche per circa 3 milioni di euro dal 2024 ad oggi e l’assenza, allo stato attuale, di ordini per il 2027. Ma la vicenda Italproget merita una riflessione più ampia».

Il sindacato parla di «un’azienda che negli anni ha costruito un importante patrimonio di professionalità, capacità progettuali e produttive, competenze tecniche e conoscenze industriali». «Una realtà», aggiunge la Fiom, «che rappresentava un valore per il territorio e che aveva tutte le caratteristiche per continuare a svolgere un ruolo nel proprio

settore. Con l’acquisizione da parte del gruppo Aktid, nel 2023, è stata costituita Aktid Italia. In quella fase, i lavoratori che operavano nei reparti progettuali e commerciali di Italproget sono stati assunti dalla nuova società. Una riorganizzazione che ha progressivamente privato Italproget delle proprie funzioni progettuali e commerciali, determinando una condizione di forte dipendenza da Aktid Italia e dalla casa madre francese».

«Oggi Italproget», continua il sindacato, «si trova a comunicare la cessazione dell’attività, con la perdita di tutti i 26 posti di lavoro: situazione che solleva interrogativi importanti sulle scelte organizzative e industriali compiute negli ultimi anni e sulle prospettive che sono state realmente costruite per Italproget dopo l’acquisizione.

La cessazione di Italproget determina la perdita di un presidio industriale, di competenze e professionalità che hanno contribuito alla storia produttiva di Meldola e che rappresentano una risorsa per l’intera provincia di Forlì-Cesena. Non possiamo accettare che un’azienda con una storia, un patrimonio di competenze e una presenza

produttiva sul territorio venga cancellata senza considerare l’impatto violento sulle condizioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché sulla comunità locale.

L’Organizzazione Sindacale FIOM-CGIL chiede che la decisione venga rimessa in discussione e che si apra immediatamente un confronto serio e concreto per individuare soluzioni diverse dalla cessazione dell’attività e dal licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Chiediamo all’azienda e al gruppo di riferimento di assumersi le proprie responsabilità, fornire tutte le informazioni necessarie e mettere sul tavolo ogni possibile soluzione per salvaguardare l’occupazione e il futuro produttivo del sito».

Ma il sindacato chiama in causa anche le istituzioni locali. «Chiediamo inoltre alle istituzioni locali e regionali di attivarsi con urgenza, affinché la vicenda Italproget diventi oggetto di un confronto istituzionale finalizzato alla tutela dei posti di lavoro e alla salvaguardia di una presenza industriale importante per Meldola. Le lavoratrici e i lavoratori di Italproget non saranno lasciati soli; la FIOM-CGIL sarà al loro fianco e metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per contrastare i licenziamenti, difendere l’occupazione e ricercare ogni possibile prospettiva per il futuro. 26 posti di lavoro non sono numeri: sono persone, famiglie, professionalità e futuro».