Meldola, incidente sulla Provinciale: strada chiusa in entrambe le direzioni

Un pauroso incidente per fortuna senza feriti gravi quello di questa mattina poco dopo le 11 sulla strada provinciale 4 del Bidente, nel tratto compreso tra Meldola e San Colombano. Per cause al vaglio di Polizia Locale e Carabinieri, l’incidente ha riguardato complessivamente tre veicoli: un camion daily, un furgone e un’auto, con un impatto frontale e un terzo mezzo coinvolto. I passeggeri sono usciti autonomamente, poi assistiti dai sanitari del 118, supportati dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i rilievi di rito, la viabilità è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni.