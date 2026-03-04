Meldola, incidente: si ribalta con l’auto nella notte, soccorso dai Vigili del Fuoco

Incidente e si ribalta con l’auto nella notte. Alle 3.30 di questa notte, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta lungo la SP4 del Bidente, nel tratto compreso tra Meldola e San Colombano, per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un’autovettura. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area del sinistro, il conducente preso in carico dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per l’assistenza e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.