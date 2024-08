Grave incidente stradale martedì pomeriggio intorno alle 14 in via Gualchiera, a ridosso della circonvallazione di Meldola. Un 50enne, Marco Benini, di Forlimpopoli, ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un autoarticolato. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo veicolo finendo contro il mezzo pesante diretto alla Pollo del Campo. Sul posto i carabinieri di Meldola per i rilievi di legge e le ambulanze del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.