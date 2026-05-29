Meldola, incendio nelle notte nel piazzale: intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nella notte a Meldola. All’una di notte tra giovedì e venerdì, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, provenienti dalla sede centrale, sono intervenute in via della Repubblica a seguito di una segnalazione per incendio. Le fiamme hanno interessato del materiale depositato all’interno di un piazzale nelle immediate vicinanze di un locale.

Il personale operativo giunto sul posto ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento del rogo. L’intervento delle squadre ha permesso di porre sotto controllo l’incendio in tempi brevi, evitando la propagazione delle fiamme e scongiurando il coinvolgimento strutturale sia del bar adiacente sia di una vicina scuola materna. L’incendio non ha causato feriti. Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Meldola per gli adempimenti di propria competenza.