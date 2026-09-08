Meldola, incendio nella notte: i Vigili del Fuoco salvano un anziano invalido

Intervento decisivo per un anziano invalido che stava dormendo. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti questa notte verso le 2.30 in via Secondo Castellucci a Meldola di fronte alla caserma dei Carabinieri per un principio d’incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina. I soccorritori dopo aver fatto accesso da una finestra hanno individuato l’uomo, un 70enne invalido, disteso sul letto e impossibilitato a muoversi, provvedendo ad evacuarlo dalla porta d’ingresso attraverso i fumi con la maschera da soccorso in dotazione.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo sotto controllo il focolaio ed evacuavano i fumi della combustione dall’appartamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’anziano è fortunatamente in buone condizioni, non si segnalano danni di rilievo alla struttura. Inizialmente erano state evacuate le abitazioni limitrofe per consentire le operazioni di soccorso. Presenti anche i Carabinieri ed il personale sanitario.