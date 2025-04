Meldola, incendio doloso distrugge tre auto

Incendio doloso nella notte distrugge tre auto. è successo in via Donizetti a Meldola. Le fiamme hanno interessato due Audi e una Freemont che erano parcheggiate all’esterno di un condominio. Sulla natura dolosa dell’incendio non paiono esserci dubbi, come certificato anche dai Vigili del fuoco. Sulle motivazioni, invece, sono in corso le indagini dei Carabinieri per cercare di svelare il mistero.

L’incendio è scoppiato nel cuore della notte, nella tranquillità del centro bidentino. Poco dopo le 4 fiamme alte si sono alzate da tre auto in sosta. In particolare una Audi potrebbe essere quella presa di mira, poi le fiamme si sono propagate anche alle vetture che erano parcheggiate davanti e dietro il mezzo andato completamente distrutto. Il fuoco e il bagliore hanno risvegliato i residenti che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Il fuoco aveva ormai attaccato l’auto parcheggiata in mezzo e anche le altre sono state danneggiate seriamente.

I controlli