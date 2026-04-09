Meldola, incendio all’allevamento di galline ovaiole VIDEO

Dalle 6 di questa mattina, le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono impegnate nel comune di Meldola, in località San Colombano, per l’incendio di un capannone adibito all’allevamento di galline ovaiole dell’azienda Fileni. Sul posto sono attualmente al lavoro sei squadre operative provenienti dalle sedi di Forlì, Cesena, Rocca San Casciano, Distaccamento di Faenza. Le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme sono tuttora in corso. Al momento non si segnalano persone coinvolte o feriti. Sul posto anche i Carabinieri del Radiomobile di Meldola.