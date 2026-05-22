Meldola, incastrato dall’etilometro, offende i Carabinieri e viene denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra Meldola e Forlimpopoli. Denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, compresi tra 0,90 g/l e 1,09 g/l. Nella circostanza uno dei due è stato anche denunciato per “oltraggio a pubblico ufficiale”, per avere offeso i militari durante il controllo. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

Denunciato un giovane per “furto aggravato”, poiché trovato in possesso di alcolici e alimenti asportati poco prima da un supermercato. La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita ai proprietari. Infine, denunciato un ulteriore giovane per “porto abusivo di armi” poiché, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di uno spray urticante, sottoposto a sequestro penale.