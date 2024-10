Meldola, inaugurato il campo “Tonino Pantieri” e scoperta la targa dedicata a “Pissi” - Gallery

Domenica scorsa si è svolta a Meldola la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo da calcio “Tonino Pantieri” ed è stata scoperta la targa commemorativa in memoria di Ubaldo Zanchini detto “Pissi”.

Il momento inaugurale è cominciato con l’entrata in campo delle squadre giovanili dell’A.S.D. Meldola accompagnate dai loro allenatori. Sono poi intervenuti, prima del taglio del nastro, il sindaco Roberto Cavallucci, Matteo Tesei consigliere comunale con delega allo sport, Gianmaria Manghi sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Alberto Zaccheroni allenatore di fama internazionale nato a Meldola, Simone Alberici Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Figc, Luca Ghetti e Marco Mambelli in rappresentanza dell’A.S.D. Meldola ed il parroco Don Enrico che ha impartito la benedizione. Al termine della cerimonia la prima squadra dell’A.S.D. Meldola, sostenuta dai tanti tifosi presenti in tribuna, ha rinnovato il nuovo campo da calcio “Tonino Pantieri” vincendo un’importante partita di campionato.