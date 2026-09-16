Meldola, inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “Giramondo”

Nella mattinata di sabato 12 settembre a Meldola si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova Scuola dell’Infanzia “Giramondo”. L’evento ha segnato la consegna alla comunità di un’opera moderna e di fondamentale importanza per la crescita dei nostri piccoli (3-6 anni), realizzata in sostituzione della precedente struttura situata presso l’Istituzione Drudi. L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 1.522.355 euro, convalidato dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con fondi propri del Comune di Meldola. La nuova scuola è stata progettata e costruita secondo i più avanzati standard di sicurezza antisismica e di elevatissima efficienza energetica, qualificandosi come edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building, a energia quasi zero).

Alla cerimonia sono intervenuti la dirigente scolastica Benedetta Zaccarelli, il sindaco Roberto Cavallucci, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Michele Valli e la coordinatrice delle maestre Sara Rossi, alla presenza della giunta comunale, dei consiglieri comunali, del personale scolastico, della coordinatrice psicopedagogica, della dirigente del Polo d’Infanzia parificato Monsignor Achille Lega, dei tecnici e delle imprese, oltre a numerose Autorità civili, militari, religiose e ai rappresentanti delle Associazioni locali.