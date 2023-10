Meldola, “in quella casa si spara”: i Carabinieri scoprono il market della droga, 32enne arrestato

Lo scorso mercoledì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno arrestato un 32enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I militari, allertati da una segnalazione anonima giunta sull’utenza 112 per colpi di arma da fuoco, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dove hanno proceduto all’immediata perquisizione domiciliare rinvenendo un vero e proprio market della droga: marijuana ed hashish per un totale di circa 200 grammi sparsa nelle varie stanze della casa e già suddivisa in diversi involucri, oltre a bilancini per la pesatura e materiale per il frazionamento ed il confezionamento, nonché due pistole a salve prive di tappo rosso, nascoste in un mobile dove, all’interno, sono state rinvenute anche quarantuno munizioni calibro otto, sempre a salve.

L’uomo, arrestato, è stato posto al regime degli arresti domiciliari, con convalida della misura giunta al termine dell’udienza celebrata il giorno successivo.