Meldola, il sindaco rende omaggio ai 50 anni del ristorante “La Meridiana”: “Siete stati una palestra di vita per tanti giovani che hanno lavorato qui”

Cinquant’anni di attività, lavoro e passione al servizio di un’intera comunità. Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha partecipato ai festeggiamenti per il 50° anniversario del ristorante-pizzeria “La Meridiana”, un’attività che è parte della storia della città.

Tutto è iniziato nel 1976 grazie a una figura storica come Alceo Mazzotti, un grande ristoratore che ha segnato la storia della Romagna e che ha accolto intere generazioni con la sua cucina, i suoi indimenticabili antipasti e la sua ospitalità. Nel suo intervento, il sindaco ha definito il raggiungimento dei cinquant’anni un traguardo straordinario, ricordando come per tantissimi giovani della città questo locale sia stato “una vera e propria scuola di vita. Qui, finita la scuola, i ragazzi si rimboccavano le maniche per guadagnarsi i primi soldi, imparando non solo il mestiere del cameriere, ma anche il valore del lavoro di squadra e l’importanza dell’attenzione al cliente. Quei ragazzi oggi sono adulti, ma conservano ancora il ricordo del calore e degli insegnamenti ricevuti”.

Ed è esattamente così che ha iniziato Tonino Coppola nel 1978, giovanissimo e con grande entusiasmo, affiancando il fratello Vito, già presente dal 1976. Erano tempi felici e spensierati: ci si fermava a mangiare una pizza prima del cinema, oppure si arrivava in seconda serata, dopo la discoteca, tirando fino a tarda notte tra risate e compagnia.

Nel 1998 il testimone è passato ufficialmente a Tonino e al fratello Vito. Il sindaco ha espresso grande gioia nel vedere oggi Tonino guidare il locale insieme alla figlia Caterina con maestria e passione, definendola la dimostrazione di una storia familiare e artigianale che continua e guarda avanti con fiducia.

La Meridiana rappresenta un punto di riferimento che ha saputo mantenere intatta la propria identità nel corso del tempo. Per Meldola, e per le tante persone che vi arrivano da fuori, non è soltanto un ristorante-pizzeria, ma un luogo in cui la cortesia e l’atmosfera di famiglia fanno sentire chiunque a casa fin dal primo istante.

A nome della città il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a Tonino, Vito, Caterina e a tutto lo straordinario staff di ieri e di oggi per l’impegno e l’accoglienza quotidiani, augurando al ristorante-pizzeria un felice 50° compleanno.