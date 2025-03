Meldola, i Maestri del Lavoro hanno curato il “Giardino delle stagioni” e l’orto del Nido d’Infanzia

Un nutrito gruppo di Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Forlì-Cesena ha eseguito la manutenzione primaverile del “Giardino delle Stagioni” del Comune di Meldola, area verde che si trova all’interno del parco dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”.

Il giardino è stato ideato per le esigenze dei malati di Alzheimer ed altre malattie neuro degenerative, nell’ambito di un approccio globale alla cura e all’assistenza del paziente. Questo spazio verde contribuisce a ridurre le fonti di stress e a compensare le difficoltà di orientamento così da limitare l’uso di farmaci e stimolare le abilità residue. In questo particolare giardino il malato può muoversi senza limiti e senza pericoli così da ripristinare il contatto con la natura, diventando un vero e proprio spazio dei sensi composto da zone colorate, aromatiche e foglie pelose in un ambiente sicuro e privo di ostacoli fisici.

Nella stessa giornata i Maestri del Lavoro hanno provveduto anche alla manutenzione dell’Orto del Nido d’Infanzia “Il Pulcino”, attualmente frequentato da circa 50 bambini di età compresa fra 1 e 3 anni.

Tutti i lavori sono stati “supervisionati” dai bambini che a modo loro hanno partecipato. Uno dei lavori che ha maggiormente occupato i Maestri è stato il ripristino del “tunnel emozionale” creato come supporto per le piante rampicanti e che per i bimbi rappresenta uno spazio educativo idoneo ad accogliere i loro bisogni: una “tana” dove nascondersi e un “sentiero” da percorrere.