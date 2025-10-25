Meldola, guida in stato di ebbrezza, patente falsa e porto ingiustificato d’armi: tre denunce

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno denunciato una automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposta ad accertamenti, è risultata con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Denunciato un ulteriore automobilista per “falsità materiale” poichè, controllato alla guida di un veicolo, esibiva una patente di guida straniera contraffatta. Il documento è stato sequestrato mentre, il veicolo, di proprietà di altra persona, è stato affidato al legittimo proprietario. L’uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita;

Denunciato anche un uomo per “porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere” poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di medie dimensioni che è stato sottoposto a sequestro penale.

I Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena sei giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish (del peso complessivo di circa 9 grammi), destinate a quanto dichiarato ad un uso personale, che sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Nella circostanza sono state ritirate le patenti di guida - per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena - a due ragazzi, controllati a bordo dei rispettivi motocicli.

Il bilancio del servizio svolto ha comportato il controllo di 144 persone e 72 veicoli.