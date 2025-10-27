Meldola, “grazie Mary per la passione al servizio della comunità”: l’omaggio al ventennale della Lavanderia 2M

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha reso omaggio al ventennale della Lavanderia 2M: “Un traguardo importante: 20 anni di lavoro, impegno e coraggio. La Lavanderia 2M, in via San Giovanni 3 a Meldola, è da due decenni un punto di riferimento per tanti meldolesi (e non solo!) che trovano in Maria Grazia un sorriso, una parola gentile e un servizio impeccabile. Negli occhi di Maria Grazia ho visto la stessa energia e dedizione di chi ama davvero il proprio mestiere. Un’attività che, pur restando legata alla tradizione, ha saputo rinnovarsi e guardare avanti, con tecnologie moderne e un’attenzione costante alla qualità. Grazie Mary per la tua passione e per i tuoi vent’anni di lavoro al servizio della comunità”.