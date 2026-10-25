Meldola festeggia l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo

A ottantadue anni dalla cacciata delle truppe nazi-fasciste, avvenuta il 25 ottobre 1944, Meldola ha reso omaggio al sacrificio di partigiani e vittime civili con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Resistenza, in una cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’Anpi. Le celebrazioni proseguiranno martedì 27 ottobre alle 20.45 alla Sala Punto Informazione Turistica dell’Arena Hesperia con un appuntamento speciale della rassegna Italian Victory 1944-45. Nel corso della serata, aperta dai saluti del sindaco Roberto Cavallucci e della presidente di Anpi Meldola Paola Borghesi, verranno proiettate le immagini d’epoca girate dai cameramen alleati. Un vero e proprio viaggio nella memoria attraverso circa novanta minuti di filmati storici e sequenze inedite, che mostreranno i festeggiamenti in piazza della popolazione, la vita in paese nell’inverno successivo e le storie di soldati, partigiani e piloti tra Meldola e le colline forlivesi.