Meldola, esercitazione antialluvione

MELDOLA. Sabato 9 maggio 2026, presso il complesso sportivo delle piscine di Meldola, si è tenuta un importante esercitazione di Protezione Civile, cui hanno preso parte la Protezione Civile di Meldola, la Protezione Civile Sos Forlì e la Protezione Civile di Predappio, dedicata alla gestione delle emergenze idrauliche durante alluvioni con allagamenti in area urbana.

L’esercitazione, svoltasi dalle 7 alle 14, ha riprodotto — attraverso quattordici postazioni dotate di specifiche attrezzature (motopompe, pompe carrellate, generatori, torri faro, idropulitrici, automezzi attrezzati, ecc.) — le operazioni degli operatori “idro” nelle fasi di pompaggio dell’acqua per lo svuotamento di zone ed edifici allagati e la pulizia di aree urbane.

Le due piscine comunali hanno fatto da scenario realistico: quella piccola con pompe elettriche e quella grande con pompe motorizzate, per riprodurre differenti contesti di intervento.

Tanti i volontari che hanno preso parte alla giornata, cimentandosi nello svuotamento e nella pulizia delle vasche e testando anche attrezzature nuove specifiche per questo tipo di emergenze. A chiudere la giornata, un momento conviviale organizzato dai volontari presso la sede della Protezione Civile di Meldola.

Le esercitazioni proseguiranno il prossimo fine settimana con sessioni di formazione sull’utilizzo delle motoseghe in condizioni di emergenza.