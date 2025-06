Meldola e Galeata, l’etilometro dei Carabinieri incastra due automobilisti e anche un ciclista

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché della Stazione di Galeata, hanno eseguito una serie di servizi, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone.

Due automobilisti sono stati denunciati per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per entrambi la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida. Anche un ciclista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza” poiché, controllato mentre era alla guida della propria bici, è risultato positivo ad accertamento del tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge. Stesso destino per un uomo per “minaccia aggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, durante una lite, brandendo un palanchino, minacciava una persona cagionandole nella circostanza delle lesioni ad una mano giudicate guaribili in pochi giorni. Infine, denunciati tre cittadini stranieri per “ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato e facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno” poiché, durante un controllo alla circolazione stradale, sono stati sorpresi a bordo di un veicolo sprovvisti di idonea documentazione circa la permanenza sul territorio dello Stato italiano. Nei loro confronti è stato emesso biglietto d’invito a presentarsi presso l’autorità di pubblica sicurezza per regolarizzare la loro posizione di soggiorno.