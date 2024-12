Meldola, domenica 8 dicembre la camminata di Natale a favore dell’Irst

Meldola si prepara a celebrare il Natale con un evento all’insegna della solidarietà e della storia locale. Domenica 8 dicembre, nell’ambito del ricco cartellone di appuntamenti pensati da Comune insieme a enti e associazioni del territorio, si terrà la prima Camminata Solidale di Natale. Un percorso di 2,5 km lungo le vie del Borgo di Meldola con soste nei punti storici e brevi descrizioni di fatti, persone e paesaggi significativi. Per rendere ancora più speciale la camminata, ogni partecipante riceverà un berretto di Babbo Natale e potrà godere di un punto ristoro finale.

L’appuntamento, per ritrovo e iscrizioni, è fissato a partire dalle ore 14 presso la Casa Accoglienza San Giuseppe, in via Paolo Mastri 14. La partenza, in gruppo, è invece fissata alle 14:30. La quota di partecipazione è di 10 euro, mentre per i bambini fino a 10 anni l’evento è gratuito. L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’IRST per sostenere la ricerca sui tumori.

Per ulteriori informazioni e pre-iscrizioni, è possibile contattare la Biblioteca del Comune di Meldola all’indirizzo biblioteca@comune.meldola.fc.it o al numero 0543 495143.