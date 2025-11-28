Meldola, “Concerto per Gaetano”: musica e solidarietà il 29 novembre

Ritorna per il quarto anno consecutivo sul palco del Teatro Dragoni di Meldola il “Concerto per Gaetano”, l’evento musicale e solidale di Natale che AIL Forlì Cesena, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, dedica al presidente Gaetano Foggetti, scomparso nel giugno del 2022, e nel cui ricordo raccoglie fondi per sostenere la lotta alle malattie del sangue e l’assistenza domiciliare ai pazienti.

L’appuntamento è alle ore 21 di sabato 29 novembre, nel giorno in cui l’associazione celebra il trentennale della sua attività.

La serata avrà per protagonisti il cantante Mario Rosini, secondo classificato a Sanremo 2004 e finalista di The Voice Senior, che porterà in scena un omaggio a Lucio Battisti insieme a due musicisti d’eccezione come Stefano Paolini alla batteria e Giuseppe Zanca al basso. Ospite speciale della serata sarà Sonia Davis, finalista di The Voice Senior, che porterà sul palco il suo repertorio capace di spaziare dal soul blues ai grandi classici della musica italiana e internazionale.

Una bella iniziativa di musica e solidarietà per non dimenticare Gaetano, tutti insieme nel teatro della nostra Città, dove ha trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita insieme alla moglie Patrizia e i figli Alberto e Lucia.

L’evento, prodotto da Cosascuola con il contributo di SACEM S.p.a. Benefit e Mega Forlì Mondadori Bookstore, è realizzato con il patrocinio del Comune di Meldola.