Meldola, “componi tu il tuo menu a pranzo e cena”: ecco “La Collina del Wok al posto dello storico “Luisin”

Si arricchisce l’offerta gastronomica del Comune di Meldola con l’apertura di “La Collina del Wok”, nuova realtà imprenditoriale situata in via Leonardo da Vinci, 11, negli spazi che per anni hanno ospitato la storica pizzeria “Luisin”.

Il nuovo ristorante propone un format innovativo che nasce dall’evoluzione del concetto di All You Can Eat, trasformandolo in un’esperienza culinaria personalizzata. Il progetto punta infatti sulla possibilità per ogni cliente di comporre, a pranzo e cena, il proprio menù, favorendo l’incontro tra diverse tradizioni gastronomiche, e valorizzando la libertà di scelta e la qualità dell’esperienza.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, accompagnato dall’Assessore alle attività economiche Giovanna Piolanti, ha visitato la nuova attività, incontrando i titolari e lo staff.«È sempre un segnale positivo quando nuovi imprenditori scelgono di investire nel nostro territorio, dando nuova vita a spazi che fanno parte della storia di Meldola – ha dichiarato il sindaco Cavallucci –. Complimenti per questa nuova apertura, che coniuga tradizione e innovazione. A nome dell’intera Amministrazione comunale rivolgo ai titolari e a tutto lo staff i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida professionale».