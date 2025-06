Meldola, completati i lavori al Parco delle Fonti

Il Parco, che comprende al suo interno un “Centro allevamento testuggini acquatiche “ (uno dei più grandi d’Italia), un “Centro allevamento flora acquatica” (dedito alla rinaturalizzazione di specie in pericolo), un “Giardino botanico” (con 100 specie botaniche censite e classificate secondo gli habitat europei), “Habitat di interesse faunistico” (sei aree dedicate alla protezione di specie animali) e un nuovo “Parco Geologico” (composto da un itinerario geologico che illustra la geologia della Romagna), è stato oggetto di importanti interventi di recupero e valorizzazione a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la zona nel maggio 2023.

Il sindaco Roberto Cavallucci ci tiene a dare un grande ringraziamento al GAL L’Altra Romagna presente alla visita con il Direttore Mauro Pazzaglia per il finanziamento di 150.000 euro, ottenuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna, destinato alla realizzazione dei nuovi allestimenti e dotazioni di servizi che permetterà di migliorare e arricchire l’offerta formativa per tutti i visitatori.

Ringrazia altrettanto calorosamente Coop per la generosa donazione di 18.000 euro destinati, unitamente a risorse comunali, al recupero post-alluvione del 2023.

Come sottolineato da Enrica Bagnoli, Presidente della zona Soci Coop Forlì-Cesena, “Restituire un parco alla cittadinanza significa ricostruire un luogo di incontro, di gioco, di comunità. Siamo fieri di aver contribuito, con il cuore e con i fatti, a riportare vita e bellezza in uno spazio così importante per la quotidianità delle persone. Questo parco è il simbolo concreto della solidarietà cooperativa che non si ferma all’emergenza, ma guarda al futuro”.