Meldola, Colletta Alimentare: volontari nei supermercati fino alle 19.30

Anche quest’anno Meldola risponde presente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Ets arrivata alla sua trentesima edizione. Dalle 8 di questa mattina e fino alle 19.30, numerosi volontari con la pettorina arancione — tra cui esponenti di Caritas, Scout, Masci e Azione Cattolica — sono al lavoro davanti ai supermercati Coop, Conad e Ins della città per raccogliere le donazioni dei cittadini.

Per contribuire basta acquistare e consegnare esclusivamente prodotti a lunga conservazione: nello specifico servono olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, riso e alimenti per l’infanzia. Il sindaco Roberto Cavallucci e il coordinatore della Caritas meldolese Francesco Branchetti hanno espresso il loro ringraziamento ai volontari per l’impegno al servizio della comunità, sottolineando l’importanza di questo gesto concreto di solidarietà in un momento in cui i bisogni delle famiglie sono in costante crescita, e invitando tutti i cittadini a «donare la spesa».