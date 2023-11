Meldola, Colletta Alimentare: “Grazie per la generosità”

A Meldola anche quest’anno si rinnova l’impegno di tanti volontari di Caritas, degli Scout, del Masci, dell’Azione Cattolica e Alpini in occasione della Giornata Nazionale della Colletta alimentare. Dalle 8 di questa mattina e fino alle ore 19.30 i volontari saranno presenti con un banco presso i supermercati meldolesi Conad e Coop per raccogliere i prodotti di quanti vorranno fare un gesto di solidarietà. Sarà possibile anche nei prossimi giorni continuare a donare presso le Chiese di San Francesco, San Nicolò e San Cosimo dove sono ubicate apposite ceste di Caritas.

I volontari raccolgono prodotti non deperibili: riso, pasta, tonno, olio, prodotti in scatola. Così il sindaco Roberto Cavallucci: “Ringrazio tutti i volontari coinvolti e in particolar modo la Caritas meldolese impegnata a supporto di chi ha meno, richiama l’attenzione all’importanza di questo gesto di solidarietà in un momento in cui si registrano sempre maggiori bisogni. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare con un gesto di aiuto verso il prossimo!”.