Meldola, cimitero imbrattato dai no vax, il Comune pulisce le scritte: “Gente senza rispetto”

Cimitero imbrattato da scritte no vax, il Comune ha fatto completare l’opera di pulizia: “Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di rimozione delle scritte che imbrattavano le mura del cimitero di Meldola - scrive il sindaco cavallucci - un’azione compiuta con della vernice rossa, nelle settimane scorse, da persone senza rispetto per il cimitero che è, per tutti noi, il luogo di riposo delle persone care che purtroppo ci hanno lasciato. I lavori sono stati eseguiti da imprese specializzate in restauro monumentale previa autorizzazione della Soprintendenza. L’Amministrazione Comunale continuerà ad avere cura del patrimonio pubblico che è un bene di tutti”.