Meldola, casi di scabbia alla casa di riposo: “Si faccia luce sulla filiera del contagio”

Casi di scabbia per una ventina di ospiti della Casa di Riposo “Drudi” di Meldola, interviene il sindacato Cgil in una nota: “Abbiamo appreso, per tramite del Comitato Consultivo Misto istituto presso la Casa di Riposo Drudi, la notizia relativa ai casi segnalati e stiamo seguendo con attenzione e apprensione gli sviluppi della vicenda. Chiediamo che si faccia piena luce sulla filiera del contagio, affinché siano individuate con chiarezza le eventuali responsabilità e adottate tutte le misure necessarie per evitare ulteriori rischi. Esprimiamo la nostra fiducia nel lavoro degli operatori dell’Igiene Pubblica di AUSL Romagna e del personale che opera nella struttura, che stanno operando con professionalità e tempestività per garantire il contenimento e la gestione della situazione. Al tempo stesso, ribadiamo la nostra priorità: la piena tutela degli ospiti della struttura e degli operatori che vi lavorano quotidianamente, affinché la sicurezza, la salute e la dignità di tutti siano sempre garantite”.

I casi di scabbia erano stati annunciati dalla stessa direzione della struttura per anziani con un comunicato appeso all’ingresso, invitando ad adottare tutte le misure necessarie per evitare il contagio, come indossare camici e guanti monouso.