Meldola, borracce in alluminio ai remigini della scuola “De Amicis” per un anno scolastico plastic-free

Meldola rinnova il suo impegno a favore dell’ambiente partendo proprio dai banchi di scuola. L’Amministrazione Comunale ha infatti consegnato le tradizionali borracce in alluminio a tutti gli alunni delle classi prime della primaria “Edmondo De Amicis”. All’iniziativa hanno partecipato il vicesindaco Filippo Santolini e l’assessora Giovanna Piolanti, che hanno fatto tappa nelle singole aule per salutare i bambini e distribuire l’utile omaggio.

Il progetto, riproposto ogni anno, punta a ridurre l’impiego della plastica monouso negli spazi scolastici ed educare i più piccoli al riuso e al rispetto dei beni comuni. Gli amministratori hanno sottolineato come gesti quotidiani di questo tipo siano fondamentali per trasmettere ai cittadini di domani il valore della tutela del pianeta, ringraziando la dirigenza e i docenti per la costante sinergia nelle attività di educazione civica e ambientale.