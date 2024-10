Meldola, beccati con l’auto piena di motoseghe e alimenti congelati appena sottratti: i Carabinieri scoprono i due ladri

Da un controllo più approfondito dell’area circostante, l’attenzione dei militari è stata attratta da una autovettura, aperta e senza nessuna persona a bordo, parcheggiata al buio ai margini della strada. All’interno del veicolo vi erano alcune motoseghe, oggetti vari e generi alimentari ancora congelati, riconducibili al furto perpetrato poco prima.

Insospettiti, i carabinieri hanno atteso il ritorno dei malviventi, osservando a distanza la vettura, sino quando due giovani residenti in una provincia limitrofa hanno cercato di recuperare l’auto, venendo subito bloccati. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti anche alcuni arnesi da scasso, subito sequestrati.

La merce, al termine delle formalità di rito, è stata restituita ai legittimi proprietari, successivamente individuati, mentre i due sono stati denunciati quali presunti autori del reato di furto in abitazione in concorso. Per uno di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, connesso con il porto di uno sfollagente estensibile in acciaio.