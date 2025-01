Auto in fiamme nel territorio di Meldola. Verso le 10.30 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in località Rico, per l’incendio di una autovettura. La squadra ha operato per spegnere le fiamme che avvolgevano il veicolo evitando che si propagassero alla vegetazione. Nessuna persona coinvolta. Per consentire le operazioni di soccorso, si è resa necessaria la chiusura della strada.