Meldola, alla Festa del Rione Tranvai Buratella riecco lo storico orologio

A Meldola ha preso ufficialmente il via ieri sera la Festa del Rione Tranvai Buratella, appuntamento amatissimo dai cittadini meldolesi e ormai parte integrante della storia della Città. L’edizione 2025 si è aperta con un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione dello storico orologio di Piazza Saffi, da anni non più funzionante.

L’orologio, rinnovato nei suoi quadranti gialli e blu – i colori del Rione – e arricchito con foto storiche, è tornato a scandire il tempo della Festa e della comunità grazie al contributo di imprese che hanno lavorato con impegno e passione. A suggellare l’inaugurazione non poteva mancare Giacomo Caldarella, per tutti “Giacomino”, 83 anni, figura storica e memoria vivente del Rione, presente a tutte le edizioni della Festa fin dalla prima, nel 1971 e simbolicamente proclamato con un nastro tricolore Sindaco del Rione Tranvai Buratella.

Il programma della Festa prosegue con un ricco calendario di iniziative dedicate a tutte le età. Da questo pomeriggio è attivo il famoso trenino del Rione, molto amato dai più piccoli, e sono aperte al pubblico due tappe imperdibili della tradizione locale: la storica Bottega da Falegname di Niblin (Annibale Fabbri), fondata nel 1924, e la mostra di pittura di Giuseppe Fabbri, detto “Andrea”, uno dei promotori della festa negli anni ’70.